‘Schietpartij Zeewolde was liquidatiepoging’

De schutter die vorige week dinsdag in Zeewolde een man neerschoot had de bedoeling hem te liquideren. Dat zou het vermoeden zijn van de recherche, zo schrijft De Stentor. Slachtoffer was een 35-jarige man.

(beeld Omroep Flevoland)

De Stentor schrijft dat er door de politie een motor is gevonden, in Lelystad, die door de schutter zou zijn gebruikt.

Dinsdag 5 oktober hoorden winkeliers en passanten rond 12.30 meerdere harde knallen op de Open Hof in Zeewolde. Dat is een binnenplaats tussen omringende winkelstraten. Even later zagen getuigen een gewonde man strompelen. Ook rende er iemand met een motorhelm op weg.

Het slachtoffer is een inwoner van Harderwijk. Hij werd geraakt in zijn knie en in zijn bil. Ook twee auto’s kregen kogelinslagen.

De recherche onderzoekt ‘diverse scenario’s’ over de aanleiding tot de schietpartij, aldus De Stentor.