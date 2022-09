Schietpartijen in Amsterdam en Rotterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam en Rotterdam zijn vrijdagavond en zaterdagnacht twee schietpartijen geweest. Omstreeks 19.30 is een woning op het Veenendaalplein in Amsterdam-Zuidoost beschoten. Ten tijde van de beschieting waren meerdere mensen in de woning aanwezig maar niemand is gewond geraakt.

(foto politie)

Meerdere keren

Meerdere politieagenten hebben in de omgeving nog gezocht naar verdachten maar er werd niemand aangehouden. De politie concludeert dat de woning verschillende keren is beschoten.

Na een schietpartij in het centrum van Rotterdam hebben agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag een 25-jarige verdachte aangehouden. Bij het incident aan het Hofplein raakte één persoon gewond. Hij was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd.

Pompenburg

Omstreeks 05.00 hoorden agenten die in het centrum aan het werk waren meerdere schoten. Op het Pompenburg troffen ze het gewonde slachtoffer: een 27-jarige Rotterdammer. Snel daarna werd een verdachte gearresteerd, middels een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten). De verdachte is een 25-jarige man uit Rotterdam. De politie heeft bij de aanhouding ook een waarschuwingsschot gelost.

Er is een vuurwapen in beslag genomen. De politie benadrukt dat het onderzoek ondanks de aanhouding van een verdachte zeker nog niet is afgerond. Dat betekent mogelijk dat de politie nog andere verdachten op het oog heeft.