Schietpartijen in Den Haag en Rotterdam

In Den Haag en Rotterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag schietpartijen geweest. Op de Hendrik Zwaardecroonstraat in het Haagse Bezuidenhout raakte woensdagavond in een portiekwoning iemand gewond.

Volgens de politie is er rond 22.50 geschoten in de woning op de tweede verdieping. De dader zou zijn weggerend. Het slachtoffer moest naar een ziekenhuis worden vervoerd. De brandweer kwam ter plaatste om het slachtoffer met een hoogwerker uit de woning te halen.

In de Potgieterstraat in Rotterdam-West loste een onbekende meerdere schoten op de voordeur en het raam van huis. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft op straat kogelhulzen gevonden. Getuigen zagen op de Tjalklaan een auto met hoge snelheid wegrijden.