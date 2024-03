Schietpartijen en explosies in Rotterdam, Amsterdam en Vlaardingen (UPDATE)

Connect on Linked in

Voor het portiek van een flat aan de Martini van Geffenstraat in Amsterdam-Osdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag een schietpartij geweest. Er vielen geen gewonden.

Hulzen

De politie heeft even later volgens AT5 in een woning in de buurt een 38-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden. In de woning is een vuurwapen gevonden.

De politie had een melding binnenkregen van iemand die zei meerdere schoten te hebben gehoord. In de centrale hal van de flat en op straat lagen meerdere kogelhulzen.

Mosveld

Rond 00.50 was er een explosie bij een woning aan de Berlaarstraat in Amsterdam-Nieuw Sloten. Een portiek raakte flink beschadigd. Enkele minuten daarna was er een explosie in Amsterdam-Noord. Dat gebeurde op het Mosveld. Ook daar was er schade. Er zijn geen gewonden gevallen bij de explosies. Over de daders is niets bekend geworden.

Rotterdam-Kralingen

Rond 01.15 is in Rotterdam-Kralingen een woning beschoten. Dat gebeurde aan de Vredenoordlaan. De politie zegt dat er niemand gewond is geraakt.

De politie zegt dat er verder vannacht rond 03.45 is er een explosie is geweest aan de van Beethovensingel in Vlaardingen. Ook daar raakte niemand gewond. De schade bleef beperkt, aldus de politie. Van de schutter is nog geen spoor. Deze woning was al eerder doelwit geweest van een aanslag.