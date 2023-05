Schietpartijen in Rotterdam en Amsterdam

Connect on Linked in

Zowel in Amsterdam en Rotterdam zijn in de avond en de nacht naar dinsdag schietpartijen gemeld. In Amsterdam viel een gewonde.

(Beeld Mizzle Media)

Zuidoost

Bij een schietpartij aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd door de brandweer uit een woning gehaald worden en is naar het ziekenhuis overgebracht (foto). De schietpartij was rond 01.25 plaats. Over dader(s) of slachtoffer was dinsdagochtend vroeg nog niets bekend.

Zuid

In Rotterdam werd 19.50 geschoten op straat bij een autowasstraat aan de Stadionweg in Rotterdam-Zuid. De politie zegt dat de dader of daders op de vlucht zijn geslagen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Enkele uren later werd er geschoten op een andere plek in Rotterdam-Zuid. Enige kilometers verderop vielen er schoten op de Koninginneweg in de wijk IJsselmonde. Dat gebeurde even na 23.00. Bij deze schietpartij zijn ook geen aanhoudingen verricht. Over de dader of daders is nies bekend gemaakt