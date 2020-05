Schietpartijen in Rotterdam en Barendrecht

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de parkeerplaats van het Inge de Bruijn Zwembad in Barendrecht is donderdagavond rond 21.55 een man lichtgewond geraakt. Donderdagmiddag was er in Rotterdam ook een schietpartij, waarbij een man vanuit een auto in de lucht schoot. Een man (21) en vrouw (19) uit Rotterdam zijn aangehouden voor dat incident.

Drugshandel

Bij de schietpartij op de parkeerplaats van het zwembad in Barendrecht zijn mogelijk meerdere mensen gevlucht. De politie is op zoek naar de daders. Het parkeerterrein van het zwembad staat bekend als plek waar ’s avonds regelmatig in drugs wordt gehandeld

Ruim 7 kilometer verderop vond donderdagmiddag iets voor 16.00 in de Oranjeboomstraat in Rotterdam ook een schietpartij plaats. Daarbij schoot de bestuurder van een glimmende blauwe auto vanuit zijn raam vier tot vijf keer in de lucht. De bijrijder stapte uit en liep weg. De bestuurder reed vervolgens door. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan.

Gasdrukwapen

Even later kwam er een melding bij de politie binnen van een passant dat een bestuurder van de blauwe auto een vuurwapen op hem zou hebben gericht op de Krabbendijkestraat. Rond 17.30 zagen agenten de auto rijden en gaven een stopteken. Op de Oldegaarde werden een 21-jarige man uit Rotterdam en een 19-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Ze hadden een gasdrukwapen in de auto liggen. De politie is nog op zoek naar de man/getuige die op de Oranjeboomstraat uit de auto stapte.