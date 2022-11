Schiphol: 300 kilo Mexicaanse cocaïne gepakt

Connect on Linked in

Op Schiphol hebben ambtenaren van de Douane zondag 300 cocaïne in beslag nomen. De geperste blokken van een kilo waren verborgen in een paneel waar lading op wordt vervoerd. Het vliegtuig met de cocaïne was aangekomen vanuit een luchthaven in Mexico.

Uitzonderlijk

De Douane zegt dat de cocaïne inmiddels is vernietigd. Er loopt onderzoek door de Douane, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee.

De vangst van 300 kilo is uitzonderlijk. Cocaïnevangsten op Schiphol die niet in de bagage van passagiers is aangevoerd, maar elders in een vliegtuig, variëren meestal tussen ongeveer 10 en 100 kilo.

Staatssecretaris

Toevallig was deze maand net de staatssecretaris van Financiën op bezoek bij de Douane op Schiphol toen bij een controle 50 kilo cocaïne werd gevonden in een lading bloemen.

De laatste vangsten van cocaïne op Schiphol:

