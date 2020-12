Schiphol-medewerkers veroordeeld om cokesmokkel uit Suriname

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft celstraffen tot 7,5 jaar opgelegd aan leden van een criminele organisatie die cocaïne invoerde via Schiphol. Onder de verdachten zijn verschillende medewerkers van de luchthaven. Er is acht keer cocaïne gesmokkeld, van mei 2017 tot eind november 2017.

(beeld uit archief)

Tanybryn

Begin maart 2017 is het onderzoek Tanybryn gestart op grond van tips dat er cocaïne in onder meer de laadruimte van vliegtuigen uit Suriname werd ingevoerd. In vier gevallen heeft de douane cocaïne kunnen onderscheppen. Op 10 mei en 4 juni 2017 is in het achterste vrachtruim van het vliegtuig achter een plafondplaat cocaïne aangetroffen: samen ongeveer 34 kilo cocaïne.

Op 13 juni 2017 is er bijna 3 kilo cocaïne in een vliegtuig gevonden. En op 28 juli 2017 zijn in twee bagagecontainers van een vliegtuig zeven staafvormige voorwerpen aangetroffen die in totaal ongeveer 1,5 kilo cocaïne bevatte. In gevallen waarin geen cocaïne is gevonden leidt de rechtbank uit de afgetapte gesprekken dat het om invoer of voorbereiding van cocaïne ging hoewel dat woord niet expliciet werd genoemd.

Sturende rol

Er zijn acht verdachten in de zaak. Drie verdachten zijn Schiphol-medewerkers, één verdachte was voorheen Schiphol-medewerker. Niet elke verdachte was bij alle incidenten betrokken. Zes verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

De hoogste straf kreeg een 50-jarige oud-Schiphol-medewerker: 90 maanden. Hij vervulde volgens de rechtbank binnen de criminele organisatie een leidinggevende, coördinerende en sturende rol. Hij informeerde onder meer anderen over de vlucht waarin de zending was verborgen, regelde welke Schipholmedewerkers bij het uithalen van de cocaïne waren betrokken, regelde het vervoer van de cocaïne vanaf “landside” van Schiphol en zorgde ervoor dat de cocaïne uiteindelijk op de plaats van bestemming kwam. Wanneer het transport geslaagd was, verdeelde hij de beloning onder de ingeschakelde leden van de organisatie.

Andere verdachten kregen 66, 50, 40, 24, 18 en 9 maanden cel.

Bij een 60-jarige man heeft de rechtbank rekening gehouden met de openheid van zaken die hij heeft gegeven en met zijn kwetsbare gezondheid, en een lagere straf gegeven.