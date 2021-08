Schiphol-personeel aangehouden voor drugssmokkel (VIDEO)

Connect on Linked in

In de afgelopen weken zijn zes mannen en een vrouw aangehouden voor drugssmokkel en witwassen op Schiphol. In totaal zijn er dertien verdachten aangemerkt, tien van hen werken bij een bedrijf op de luchthaven en waren in het bezit van een Schiphol-pas. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.

Rechercheurs van het CargoHarc-team, bestaande uit medewerkers van Koninklijke Marechaussee, FIOD en douane, kwamen de verdachten op het spoor na informatie dat personeel van een bedrijf op Schiphol betrokken zou zijn bij drugssmokkel. Door verschillende opsporingsmethoden, zoals telefoontaps, encrypted data, observaties en financieel onderzoek, kwamen de verdachten in beeld.

321 kilo cocaïne

Dat leidde op 24 mei tot de onderschepping van 321 kilo cocaïne door de douane op Schiphol. Deze zending uit Ecuador had een geschatte straatwaarde van zo’n 16 miljoen euro. Tijdens doorzoekingen zijn onder meer diverse auto’s, tientallen dure handtassen, merkkleding, horloges, gegevensdragers en cash geld in beslag genomen. In één van de in beslag genomen auto’s werd een verborgen ruimte ontdekt.

Drietal nog vast

De aangehouden verdachten zijn zes mannen van 31 tot 57 uit Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Diemen, Nieuw-Vennep en Rotterdam en een 33-jarige vrouw uit Diemen. Op dit moment zitten nog drie mannen vast, de tien anderen blijven nog verdachte in het lopende onderzoek. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland meldt dat meerdere aanhoudingen niet uitgesloten worden.