Schipholmedewerkers gepakt op verdenking van drugssmokkel

Connect on Linked in

Op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee twee medewerkers van een logistiek bedrijf opgepakt omdat ze betrokken zouden kunnen zijn bij de smokkel van 102 kilo cocaïne. Het gaat om mannen van 39 en 53 jaar, uit Almere en Lelystad.

Het onderzoek was begonnen nadat de Douane in april vorig jaar een partij cocaïne vond, in een vrachtvliegtuig afkomstig uit Zuid-Amerika. In de woningen van de verdachten zijn luxe goederen in beslag genomen: vele tassen van de merken Gucci, Louis Vuitton en Chanel en twee auto’s.

Het onderzoek loopt nog door, mogelijk zullen er nog meer mensen worden gearresteerd.