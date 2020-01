Schot gelost bij woningoverval in A’dam-Zuid, man lichtgewond

Connect on Linked in

Bij een vermoedelijke woningoverval op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid is maandagmiddag rond 13.30 een man gewond geraakt. Er is een schot gelost, maar het is nog niet duidelijk of de lichtgewonde man door een kogel is geraakt.

Burgernet

De gewonde man hoefde niet naar het ziekenhuis en was aanspreekbaar. De politie laat via Burgernet weten op zoek te zijn naar een jonge man die tijdens de overval een donkergroene jas droeg met aan de voorkant gele flappen. Het is nog onduidelijk of het om één of meer verdachten gaat. De politie doet ter plaatse onderzoek. Ook is er een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de verdachte(n).