Schoten afgevuurd na ruzie in Amsterdam

Bij een woning in Amsterdam is zondagavond geschoten, na een ruzie. Er is niemand gewond geraakt. Ook zijn er geen verdachten aangehouden.

Foto is ter illustratie

Vechtpartij

De ruzie vond zondagavond laat plaats aan de Grubbehoeve, in Amsterdam Zuid-Oost. Die ontaardde in een vechtpartij, waarna een van de twee betrokken mannen gewond raakte en wegrende. Hij werd achtervolgd door een andere man. Die laatste zou daarna een vuurwapen uit zijn auto hebben gehaald, waarna hij een woning beschoot.

Gewond

Deze woning was van de achtervolgde man. Bij het huis zijn kogelhulzen gevonden, aldus de politie in een bericht op de Amsterdamse nieuwszender AT5. Er zijn nog geen kogelgaten in het huis zelf aangetroffen. Bij de schietpartij is ook niemand geraakt.