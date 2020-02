Schoten bij aanhouding in Utrecht na achtervolging uit Eindhoven

Print This Post

Bij een aanhouding van twee mannen in de Utrechtse-Overvecht heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag waarschuwingsschoten gelost. De politie Oost-Brabant zegt te denken dat de twee betrokken bij een poging tot ontvoering in Eindhoven.

Schoten

De arrestatie vond plaats na een lange achtervolging, rond 03.00, op de hoek van de Brandenburchdreef en de Drielenborchdreef. Op dat moment vielen verschillende schoten. Volgens het AD waren dat er vier à vijf, nadat agenten ‘blijf staan’ hadden geroepen.

Het tweetal reed in een grijze BMW. Maandagavond was er een poging tot ontvoering in Eindhoven. Daar werd rond middernacht een bewoner van de Harpstraat belaagd. Hij riep om hulp riep en mensen uit de buurt kwamen erbij en waarschuwden de politie.

Auto

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de technische recherche in de Harpstraat in Eindhoven onderzoek heeft gedaan. In de straat stond maandagavond laat een auto met open achterklep. Ook deed de politie onderzoek naar een lege pizzadoos, een colablikje en een paar schoenen aangetroffen. Getuigen spreken van ‘twee jonge mannen’ die zouden zijn gevlucht. De politie heeft nog niet bevestigd dat het inderdaad om een ontvoeringspoging ging.