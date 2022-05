Schoten bij beroving hotel

Print This Post

In een hotel in Amsterdam heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Er is geen verdachte aangehouden.

Schietpartij

De schietpartij vond rond 19.00 uur plaats, in een hotelkamer van het Mercure-hotel, aan de Oude Haagseweg. Dit meldt de nieuws-website van AT5 vanavond, na bevestiging door de politie.

De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden. Ze zocht na het incident in het gebied rond het hotel naar de dader. Een woordvoerder meldt dat er bij de schietpartij waarschijnlijk geen gewonden zijn gevallen.

Beroving

In een bericht op Burgernet is een signalement van de dader geplaatst. In het bericht wordt gemeld dat het om een beroving gaat. De politiewoordvoerder kan dit tegenover het Amsterdamse nieuwskanaal AT5 niet bevestigen.