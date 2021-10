Connect on Linked in

Op de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag geschoten. Op straat is een bloedspoor aangetroffen, zo meldt AT5. In het raam van een café zitten drie kogelgaten. Er is geen slachtoffer aangetroffen.

Wat er zich heeft afgespeeld is in onderzoek. Of de aangetroffen bloedsporen verband houden met de schietpartij is niet zeker. Getuigen zeiden tegen AT5 dat er één huls uit een vuurwapen is gevonden. De recherche zal nog camerabeelden gaan bekijken.