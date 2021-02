Schoten gelost in steeg Spijkenisse

Connect on Linked in

Een onbekende man heeft zondagavond laat op de Posteleindreef in Spijkenisse meerdere schoten gelost. Een buurtbewoner zag een in het zwart geklede man wegrennen met een vuurwapen in zijn handen. Niemand raakte gewond.

Omstreeks middernacht kreeg de politie een melding binnen van meerdere schoten in een steeg van de Posteleindreef in de wijk de Akkers, vlakbij metrostration Heemraadlaan. Agenten vonden op straat een kogelhuls.

De politie is bezig met een onderzoek en zoekt getuigen die meer weten over het incident.