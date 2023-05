Schoten gelost na afloop van dancefeest in Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

In de Maashaven in Rotterdam zijn zondagochtend rond 06.00 twee schoten gelost. Dat gebeurde na afloop van het Afrikaanse dancefeest BlendsWorld in de Maassilo. Volgens getuigen was er sprake van een ruzie tussen twee mannen in de Maassolo, waarna buiten werd geschoten. Er raakte niemand gewond.

(Beeld: Media-TV)

Signalement

Volgens getuigen ging er een ruzie aan de schietpartij vooraf. Vervolgens is er op de grond geschoten. Daarna zijn twee mannen weggerend. Het zou gaan om twee donkergetinte mannen: één met een zwart Adidas t-shirt met witte strepen op de mouw en één met een groen shirt.

De twee personen zouden weggerend zijn in de richting van de Putselaan en de Sint Andriesstraat. Agenten zochten in de omliggende straten maar troffen niemand aan die aan het signalement voldeed.

De politie zette de plaats delict af voor onderzoek. Op straat zijn kogelhulzen veiliggesteld.

De Maassilo beschikt over vier zalen met een (gezamenlijke) capaciteit tot 5.000 personen. Over de toedracht van de ruzie is niets bekend. De politie zet het onderzoek voort.