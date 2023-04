Schoten in Purmerend en Middenbeemster

Connect on Linked in

In Purmerend en in het nabijgelegen Middenbeemster zijn in de nacht van dinsdag op woensdag schoten gelost. Dinsdagavond rond 21.45 kreeg de politie een meldingen over een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Het incident zou zijn begonnen op de Belthoeve maar tijdens onderzoek werden verderop, op de Bijenlust en de Vlijthoeve meerdere hulzen aangetroffen.

Slippers

Op de Vlijthoeve werden ook meerdere spullen van mogelijke verdachten aangetroffen. Hoewel er door verschillende eenheden van de politie is gezocht naar mogelijke slachtoffers en verdachten zijn die niet gevonden.

Uit onderzoek zijn volgens de politie tot nu toe drie tot vier personen naar voren gekomen als verdachten in deze zaak. Ze waren allen donker gekleed. Eén van hen had vermoedelijk slippers aan. Mogelijk zijn ze in een auto gestapt die geparkeerd stond in de omgeving van de Meerhoeve of de Noorderhoeve in Middenbeemster.

Kogelinslagen

In Purmerend werd er enkele uren later geschoten op een woning aan de Boeierstraat. Rond 04.30 in de ochtend kwam er bij de politie een melding binnen over harde knallen. De gevel en het raam van een woning waren beschadigd door kogelinslagen. Vermoedelijk is er ook vuurwerk afgestoken bij de voordeur van de woning, aldus de politie.

Bij het incident raakte niemand gewond. Op het moment van de beschieting was niemand aanwezig in de woning.

Of er een verband is tussen de incidenten in Middenbeemster en Purmerend is niet bekend.