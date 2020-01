Schoten in Rotterdam op de vroege zaterdagochtend

Connect on Linked in

Er zijn zaterdagmorgen schoten gelost op de Pretorialaan in Rotterdam-Zuid. Dat zou zijn gebeurd rond een uur of 07.00. De politie zegt dat onderzocht wordt of er een ruzie in een club aan vooraf is gegaan.

Er zou meerdere keren zijn geschoten maar er geen gewonden zijn gevallen.

MediaTV meldt dat er zes mannen zijn aangehouden op de Paul Krugerstraat even verderop in wijk.