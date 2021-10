Schoten na ruzie op straat in Dordrecht

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een ruzie op straat in Dordrecht is in de nacht van woensdag op donderdag geschoten. Niemand raakte daarbij gewond.

Ruzie

Rond middernacht vond in Dordrecht een ruzie plaats aan de Vincent van Goghstraat. Daarbij vielen schoten, maar niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de daders.

Schoten

Het Algemeen Dagblad laat donderdagochtend getuigen van de ruzie en de schoten aan het woord. Rakan sliep nog niet, toen er geschreeuw te horen was: ‘Het was duidelijk dat ze ruzie hadden. Het ging om minimaal drie mannen die rondrenden. Het duurde ongeveer tien minuten. Ik hoorde twee of drie schoten. Daarna renden ze weg.’