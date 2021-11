Schotse Most Wanted-crimineel aangehouden in Limburg

Connect on Linked in

De Nederlandse politie heeft begin oktober een van de meest gezochte criminelen van het Verenigd Koninkrijk aangehouden in Limburg. Mark Quinn werd onder meer gezocht voor grootschalige drugshandel en witwassen.

door Joost van der Wegen

Quinn werd op 8 oktober al aangehouden door een Nederlandse arrestatieteam, in Maastricht. Dit gebeurde op verzoek van de Britse autoriteiten. Hij maakte volgens de Nederlandse politie gebruik van frauduleus verkregen echte paspoorten en paspoorten van anderen.

Informatie

Begin oktober ontving het Internationale Rechtshulp Centrum (IRC) van de politie Eenheid Limburg informatie van de Schotse NCA (National Crime Agency) dat de man zich mogelijk in Maastricht zou bevinden. Na onderzoek – met hulp van de politie, de Schotse NCA en de Britse Foreign Liason Officer – bleek dit inderdaad zo te zijn.

Kort daarop is Quinn aangehouden, en overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het is de bedoeling dat hij zal worden uitgeleverd aan de UK.

Most wanted

De Schot Mark Francis Quinn (57) stond al 13 jaar op de Most Wanted-list in het Verenigd Koninkrijk. De Engelse nationale politie laat weten dat hij gezocht wordt voor drugshandel, in de jaren 2013 en 2014. Quinn wordt ervan beschuldigd als lid van een criminele organisatie amphetamine ter waarde van 11 miljoen Britse Pond te hebben geproduceerd, getransporteerd en verspreid.

Bokstrainer

Quinn was voorheen actief in Liverpool, als trainer van bekende Britse boksers. Hij wordt genoemd als de 87ste verdachte die gepakt wordt in het kader van Operatie Captura, het Most Wanted-programma van de FBI, dat samenwerkt met het Britse ‘Crimestoppers’. In 2019 werd zijn beeltenis al geschilderd op een bus die aan de Costa del Sol rondreed, om aandacht te vragen voor gezochte criminelen in het buitenland.