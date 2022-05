Schrijfster vermoordde echtgenoot na essay over daad

Connect on Linked in

Een Amerikaanse romanschrijfster is door een jury schuldig bevonden aan moord op haar echtgenoot. Bizar genoeg schreef zij eerder een essay met als titel ‘Hoe je echtgenoot te vermoorden’.

door Joost van der Wegen

Schuldig

De 71-jarige Nancy Crampton Brophy bleef onaangedaan, nadat ze door een jury in de Amerikaanse staat Oregon schuldig werd bevonden aan de moord op haar 63-jarige echtgenoot. Zij zou haar partner vier jaar geleden met twee schoten door het hart om het leven hebben gebracht.

Tijdstip

Het wapen waarmee Dan Brophy was neergeschoten, had overeenkomsten met het wapen dat zij bezat. Ze was gezien op camerabeelden in de buurt van het kookinstituut waar haar man werkte rond het tijdstip van de moord. En ze deed daarna pogingen om een levensverzekering van meer dan 600.000 dollar te incasseren. Ze had de laatste jaren gewerkt als levensverzekeringsagent, om daarnaast te kunnen blijven schrijven.

Overval

Nancy Brophy claimt dat haar man het slachtoffer was van een overval en dat ze op dat moment weg was naar haar werk als schrijfster. Dat ze zich in eerste verhoren de rit niet kon herinneren, wijt ze aan het trauma dat ze opliep na het horen over de dood van haar man.

Essay

In 2011 schreef ze een essay over hoe je het beste je echtgenoot kunt vermoorden, en ermee wegkomt. De rechter stond het bewijsstuk niet toe in de rechtbank, omdat het van te lang geleden was. De officier van Justitie denkt dat het innen van de levensverzekering het motief voor de moord was.

Dan Brophy zou zijn vrouw de luxe levensstijl die zij wenste, niet kunnen bieden. Ze liepen al een aantal maanden in afdracht van de hypotheek achter, omdat ze schulden hadden door credit card-uitgaven.

Op 13 juni zal er een straf worden uitgesproken in de zaak door de rechter. Voor moord kan Brophy veroordeeld worden tot levenslang, of tenminste 25 jaar gevangenisstraf.