Schutter dodelijke schietpartij Rotterdam-Zuid was niet bij beroving (VIDEO)

Connect on Linked in

De schutter die Rotterdammer Roncherello Ellis (20) doodschoot was niet aanwezig bij de eerdere beroving bij een geldautomaat van een vriend van Ellis. De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden van de berovers en van de schutter naar buiten gebracht. De incidenten waren op maandagavond 11 oktober. Ellis was op pad met vrienden. Voordat ze een hapje gingen eten wilde één van hen nog wat geld pinnen bij een automaat aan de Putsebocht in Rotterdam-Zuid.

Bloemhof

Op bewakingsbeelden is te zien hoe deze jongen, buiten het zicht van zijn vrienden, gaat pinnen. Bij de geldautomaat wordt hij beroofd door de inzittenden van een lichtgrijze Skoda Fabia. Ze omsingelen hem, graaien in zijn zakken en delen een klap uit. De mannen gaan er daarna vandoor met zijn geld en telefoon. Even later zet de vriendengroep de achtervolging in. Ze racen door de Rotterdamse wijk Bloemhof, achter de Skoda Fabia aan.

Ikazia

Op de Schiltmanstraat verschijnt er plotseling een schutter ten tonele. De politie vermoedt dat die tijdens de achtervolging is opgetrommeld. Hij lost meerdere schoten lost op de auto van Ellis en zijn vrienden.

Eén van die kogels is door het portier aan de passagierskant gegaan en heeft Ellis geraakt. Zijn vrienden zijn direct naar het Ikazia-ziekenhuis gereden, maar dat was te laat. Roncherello Ellis is nog diezelfde avond overleden.

De groep mannen die in de Skoda reed en ook de schutter zijn voortvluchtig.