Schutter liquidatie Ajax-hooligan op beeld (VIDEO)

De politie heeft camerabeelden openbaar gemaakt van de man die begin vorige maand Ajax-hooligan Martin van de Pol heeft doodgeschoten. Op donderdag 4 maart wachtte deze schutter het slachtoffer op op de Alexander Dumaslaan in Amsterdam-Venserpolder. Rond 14.10 schoot hij van dichtbij meerdere keren op het slachtoffer.

Van de Pol had net iets verderop zijn 7-jarige dochter uit school gehaald. Zij was erbij toen haar vader onder vuur werd genomen. Ook een aantal andere kinderen en ouders zagen dat er iets gruwelijks gebeurde.

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer en zijn dochter langs de dader zijn gelopen. Vervolgens liep die achter hen aan om toe te slaan. De schutter is naar schatting 20 tot 25 jaar oud, heeft een getinte huidskleur en is 1.80 à 1.90 meter lang. Toen hij schoot, had hij het wapen in zijn linkerhand.

Na het schieten rende de schutter de Agatha Christiesingel op. Voorbij het bruggetje kan hij linksaf de Andersensingel op zijn gerend of rechtsaf richting de Boeninlaan. Het is onbekend of de man in de omgeving een voertuig had klaarstaan of dat hij te voet verder vluchtte.

Een dag eerder, op woensdag 3 maart, heeft zeer waarschijnlijk dezelfde man al in de buurt rondgehangen.

