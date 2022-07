‘Schutter McDonalds Zwolle: ik werd afgeperst’

Connect on Linked in

De man die dit voorjaar in een McDonald’s in Zwolle twee broers doodschoot, zegt dat hij maandenlang door hun familie is afgeperst en bedreigd. Het zou ook niet zijn bedoeling zijn geweest om de mannen te vermoorden, zo heeft hij in politieverhoren gezegd die de NOS heeft ingezien. Veysel Ü. (32) is verdacht van het doodschieten van de broers Hüseyin en Ali Torunlar.

‘Wat er in de McDonald’s gebeurd is, heb ik echt spijt van. Ik schaam me vreselijk. Ook voor de kinderen die erbij waren.’ Dat heeft Ü. tegen de recherche verklaard. Een paar uur na de schietpartij meldde Ü. zich op het politiebureau in Deventer. Al in zijn eerste verhoor verklaarde Ü. dat hij werd afgeperst. Volgens de recherche lijkt het er in berichten op dat Ü. honderdduizenden euro’s tegoed had van een zoon van de omgekomen Ali Torunlar.

Veysel Ü. had een bedrijf in Turkse levensmiddelen. In een van de verhoren vertelt hij dat hij via de familie Torunlar vastgoed wilde kopen in Istanbul en veel geld heeft geïnvesteerd waar hij nooit meer iets van terugzag.

De zoon van Ali Torunlar heeft tegen de politie gezegd dat Ü. inderdaad wilde investeren in Turkije. Maar hij zegt dat juist Ü. geld verduisterde.

Op 30 maart liep een afspraak bij de McDonalds helemaal uit de hand, nadat er bijna een uur gesproken was. De verdachte zegt met de dood te zijn bedreigd door de broers.