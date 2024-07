Schutter Stampersgat toonde afkeer van moslims

Connect on Linked in

De schutter die vast zit op verdenking van het doodschieten van zijn buurman in het Brabantse Stampersgat heeft eerder op sociale media gewag gedaan van afkeer van moslims. De 55-jarige Gerben van V. zou zijn buurman Hamza (25), vader in een jong gezin, koelbloedig hebben doodgeschoten.

Vuurwapens

De Telegraaf schrijft dat Van V. verschillende vuurwapens in huis heeft gehad. Hij zou die eind vorig jaar hebben willen inleveren, omdat het medisch niet goed met zijn gezondheid ging. Het is niet duidelijk of hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Welk wapen is gebruikt bij de schietpartij is ook nog niet helder.

Mauser

Van V. was lid van een vereniging van mensen die vuurwapens verzamelen. Hij beschikte over een serie wapens van het Duitse merk Mauser. Of hij nu wel of niet nog een geldige vergunning had, is ook onduidelijk.

Buren vertelden De Telegraaf dat Gerben van V. lijdt aan suikerziekte, overgewicht heeft en daarom voor werken is afgekeurd.

Afkeer

Een parkeerruzie zou volgens buurtbewoners de aanleiding zijn geweest voor de dodelijke schietpartij. Mensen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap hebben op sociale media gesproken over een ’racistische’ moord.

Op sociale media heeft Van V. verschillende keren afkeer van moslims geuit.

Het slachtoffer is met drie kogels gedood. Hij zou nog hebben geschreeuwd naar zijn vrouw om de politie te bellen.

Getuigen zeggen dat Van V. met een wapen in zijn hand op de voordeur van zijn buren stond te bonken. De vrouw van het slachtoffer had zich inmiddels met haar twee maanden oude baby binnen verstopt. Niet lang daarna is Van V. aangehouden.

Slachtoffer en verdachte zouden al langer onmin hebben gehad.