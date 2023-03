Schutter voortvluchtig na schietpartij in Gronings café

Connect on Linked in

In een café aan de Peperstraat in Groningen is zaterdagnacht rond 04.00 geschoten. Volgens de politie is het nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er is nog niemand aangehouden.

Rond 04.00 uur ontving de politie een melding dat er zou zijn geschoten in café Donovan’s aan de Peperstraat. Meerdere eenheden kwamen met spoed ter plaatse. De horecagelegenheid werd ontruimd en zowel in als rondom het pand werd uitgebreid onderzoek gedaan. Ook zondag doen specialisten van de Forensische Opsporing onderzoek.

De aanleiding voor de schietpartij is onduidelijk, zo meldt de politie. Er is nog geen verdachte aangehouden. Omdat de recherche het onderzoek uiterst zorgvuldig wil doen, is er volgens de politie in deze fase van het onderzoek nog niet meer informatie te delen.