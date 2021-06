Sectie bevestigt gewelddadige dood man

Connect on Linked in

Een man die op vrijdag 11 juni in zijn woning in Lieshout dood werd gevonden, blijkt waarschijnlijk door geweld om het leven te zijn gebracht.

Sectie

Dat de man om het leven is gebracht, wordt nu ook bevestigd na een sectie op het lichaam, meldt de politie zaterdag. Ook is definitief vastgesteld dat het gaat om de 70-jarige bewoner van de Eksterlaan in Lieshout.

Het Brabants Dagblad kreeg eerder al bevestigd dat de vermoorde man Willem van der Willigen is, een voormalige directeur van textielbedrijf Vlisco. Dit bedrijf is onderdeel van Gamma Holding, dat jaarlijks een omzet draait van honderden miljoenen.

Dood

Sinds de dag van de dood van de man is een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie Oost-Brabant bezig met een onderzoek naar de dood van de man. Hij werd op vrijdagmiddag 11 juni door zijn familie dood aangetroffen in zijn vrijstaande bosvilla aan de Eksterlaan in Lieshout, ten noordoosten van Eindhoven.

Sporenonderzoek

Na een eerste onderzoek ging de recherche al uit van een misdrijf, meldt de politie. ‘Een team van rechercheurs doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man stierf en wie daarvoor verantwoordelijk is.’

Forensisch rechercheurs deden in samenwerking met medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) meer dan een week sporenonderzoek in en om de woning. Het gaat om een grote woning op een heel ruim perceel, dat minutieus wordt onderzocht.

Over de omstandigheden waaronder de man precies werd aangetroffen, of de manier waarop de recherche onderzoek doet naar zijn dood doet de politie geen verdere mededelingen – in het belang van het onderzoek.

Honden

Buren van de man vertelden het Eindhovens Dagblad dat zij de man een paar weken geleden voor het laatst hadden gezien. ‘Omwonenden spraken het slachtoffer vooral in het voorbijgaan, bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de honden.’

Volgens buren woonde hij er al een jaar of twintig, vertellen ze de krant. Een van de omwonenden stond met zijn echtgenote laatst nog bij de man aan de deur: ‘Ik belde afgelopen week twee keer aan. We zagen elkaar af en toe, maakten een praatje. Hij was geen kluizenaar ofzo. Toen we niks hoorden, vonden we dat raar. We hoorden de honden ook niet blaffen We dachten dat hij op vakantie was.’