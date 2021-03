Serie politie-invallen in provincie Utrecht (UPDATE)

Connect on Linked in

In de provincie Utrecht was de politie dinsdagmorgen bezig met een grote actie op verschillende locaties, in onder meer Ameide en Montfoort. In Montfoort is een bedrijfspand binnengevallen door tientallen agenten. Ook in Haastrecht en Lopikerkapel gingen agenten panden binnen. Er zijn zes mensen opgepakt en er is beslag gelegd op auto’s en woningen.

Boten

Er zijn ook vuurwapens aangetroffen en boten en dure auto’s zijn door de politie meegenomen. De verdachten zijn vijf mannen en een vrouw. In ieder geval vier van hen blijven de komende dagen nog in voorarrest.

De actie is een gevolg van samenwerking tussen politie, de gemeente Montfoort en het Openbaar Ministerie. De gemeente Montfoort gaat waarschijnlijk besluiten om bepaalde panden te sluiten, aldus de politie.

Oktober

Het onderzoek begon nadat eind augustus 2020 informatie was binnengekomen bij de politie over ‘criminele activiteiten’ in de gemeente Montfoort. Dat leidde naar verdenkingen over grootschalige drugshandel. Er was al op 6 oktober 2020 tijdens een doorzoeking van een pand nabij het industrieterrein Heeswijk in Montfoort een groot geldbedrag en een vuurwapen aangetroffen.

Verder vond men in oktober in die woning aanwijzingen die wezen op de opslag van drugs elders in het land. De verdachten van de criminele organisatie communiceerden met elkaar via Encrochat. De politie heeft chats leesbaar kunnen maken.