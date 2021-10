Serieverkrachter blijkt CIA-agent

Connect on Linked in

Brian Jeffrey Raymond (45) werkte jarenlang op verschillende Amerikaanse ambassades. Vorig jaar werd hij opgepakt op verdenking van verkrachting en aanranding van 24 vrouwen. Nu blijkt hij – tot zijn arrestatie – ook CIA-agent te zijn geweest.

Raymond werd in oktober 2020 opgepakt in de buurt van het huis van zijn ouders in La Mesa, Californië. Kort daarvoor had hij onverwacht ontslag genomen en was hij spoorslags vertrokken als medewerker van de ambassade in Mexico City. In juli van dit jaar bekende hij seksueel misbruik van verschillende vrouwen.

‘Naakte, hysterische vrouw schreeuwde om hulp’

Het onderzoek naar de ambassademedewerker was begonnen toen een ‘naakte, hysterische vrouw wanhopig om hulp schreeuwde’ zoals in gerechtsdocumenten staat omschreven. De naakte vrouw stond op een terras van een appartement in Mexico City. Dat appartement bleek te worden gehuurd door de Amerikaanse ambassade.

Kennelijke staat van opwinding

Het onderzoek leidde al snel naar Raymond. Op zijn telefoon en MacBook werden talloze afbeeldingen en filmpjes gevonden van bewusteloze naakte vrouwen. Soms was Raymond zelf ook te zien, in kennelijke staat van opwinding. Volgens de slachtoffers werden ze zonder het te weten door Raymond gedrogeerd en raakten ze buiten bewustzijn. De vrouwen hadden daardoor geen weet van wat de ambassademedewerker allemaal met hen uitspookte.

Ook in de zoekgeschiedenis van zijn laptop en telefoon werden verschillende belastende zoektermen gevonden.

Chinees

Raymond spreekt vloeiend Chinees en Spaans en werkte gedurende 20 jaar voor tenminste zes Amerikaanse ambassades. Hij ontmoette zijn slachtoffers op dating-apps als Bumble, Hinge en Tinder.

Eerder deze week maakte de FBI bekend dat de ambassademedewerker ook op de loonlijst van de CIA stond. Een woordvoerder van de CIA bevestigde dat, maar wilde geen verdere informatie verstrekken.

De FBI denkt dat er nog meer vrouwen slachtoffer zijn geworden van Raymond en roept hen op zich te melden.

Hier een deel van het politiedossier.