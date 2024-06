Sevilla: thuislab voor verwerking van designer drugs uit Nederland

Connect on Linked in

In Sevilla hebben agenten van de Nationale Politie deze week een drugslab in een woning ontmanteld. Volgens de politie werden er verschillende soorten synthetische drugs aangevoerd uit Nederland die in het labje werden verwerkt. Er is één verdachte opgepakt.

Pillen

Bij doorzoekingen werd ruim 1,5 kilogram aan drugs en 800 pillen van verschillende typen in beslag genomen. Er was methamfetamine (crystal meth), ketamine, MDMA, GHB, en ook poppers en Viagra aanwezig.

Ook nam de politie een kleine hoeveelheid “roze cocaïne” of “tusi” in beslag. In tusi worden meestal verschillende drugs verwerkt in wisselende hoeveelheden.

Tusi

In Spanje komt tusi voor in het uitgaansleven. Ook in Nederland wordt het in beperkte mate gebruikt.

Volgens het Jellinek Instituut in Amsterdam bevat Nederlandse tusi een mix van bijvoorbeeld MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen), cocaïne en ketamine, en soms nog cathinonen (zoals 3-MMC), 2C-B, en Tramadol (een pijnstiller, een opiaat). De roze kleur komt van een kleurstof.

Colombia (vooral Medellín) geldt als de plek waar tusi is uitgevonden, dat was oorspronkelijk een andere mix van cocaïne en andere middelen.

Adres

Aanleiding voor het onderzoek in Sevilla was de onderschepping van een postpakket afkomstig uit Nederland dat was bestemd voor een adres in Sevilla. Dat pakket bevatte circa 300 gram aan designer drugs.

De politie begon een onderzoek naar de personen die het pakket in ontvangst wilden nemen. Een speurtocht leidde vervolgens naar het thuislaboratorium.

De politie neemt aan dat in het lab pillen en poeders werden geproduceerd voor de verkoop in het uitgaansleven, met name in de gayscene, voor chemsex.