Shakira verwerpt deal met justitie en riskeert celstraf in Spanje

Het Spaanse Openbaar Ministerie wil dat zangeres Shakira acht jaar celstraf krijgt en een boete van 23,5 miljoen euro voor het grootschalig ontduiken van belastingen. Deze week werd bekend dat ze een voorstel voor een schikking van de Spaanse justitie verwerpt. Shakira houdt vol dat ze onschuldig is.

Bahama’s

Het Openbaar Ministerie heeft veel moeite gedaan om bewijs te verzamelen tegen de Colombiaanse zangeres, die tussen 2012 en 2014 14,5 miljoen euro aan belasting niet zou hebben betaald. Zij stelt in die periode niet in Spanje te hebben gewoond maar op de Bahama’s. Strafrechtelijk is de kernvraag of ze langer of korter dan 183 dagen in Spanje heeft verbleven.

Shakira had sinds 2011 een relatie met voetballer Gerard Piqué van FC Barcelona, totdat die relatie vorige maand op de klippen liep.

Fanclub

Het dossier van justitie zit vol met details over uitgaven die zouden bewijzen dat ze de meeste tijd in Barcelona of elders in Spanje zat. Verder kon de speurders putten uit posts op sociale media van de fanclub van Shakira die voortdurend informatie naar buiten brengt over haar activiteiten en verblijfplaats.

Een van de problemen in het dossier is dat Shakira een groot belang heeft in een bedrijf op Malta dat haar muziekrechten in eigendom heeft, en voor inkomsten daaruit zou ze in Spanje belastingplichtig zijn.

In 2018 startte de Spaanse justitie een onderzoek nadat in de zogeheten Paradise Papers naar buiten kwam hoe rijke en beroemde figuren belasting ontwijken en ontduiken.