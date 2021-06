‘Beschoten shishalounge in Culemborg eigendom van broer van verdachte ex-agent’ (UPDATE)

Connect on Linked in

In Culemborg is in de nacht van dinsdag op woensdag een shishalounge beschoten. De politie zegt dat er meerdere schoten zijn gelost op de shishalounge aan de Oude Vismarkt, in het centrum.

De meldingen over schoten kwamen iets na 01.00 bij de politie binnen. Over de daders is niets bekend gemaakt.

De Telegraaf schrijft dat de getroffen shishalounge eigendom is van de broer van een Haarlemse rechercheur die wordt verdacht van het doorspelen van gevoelige informatie aan drugscriminelen. Een strafproces tegen hem is in voorbereiding.

Zaterdag publiceerde De Telegraaf over deze rechercheur. Advocaat Anis Boumanjal zegt dat over de achtergrond van de schietpartij niets bekend is en dat er geen sprake is van ‘een link met het broertje van mijn cliënt.’

Bij de shishalounge werd eind 2018 een handgranaat op een raam geplakt. Vorig jaar werd de zaak bekogeld met stenen. Een viswinkel van dezelfde eigenaar was in 2017 doelwit van nachtelijke vernielingen. De getroffen ondernemer benadrukt tegen De Telegraaf dat hij en zijn familie niets te maken hebben met criminele activiteiten.