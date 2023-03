Shovelbestuurder boerenprotest was verdachte in ontvoeringszaak om cocaïnetransport

Connect on Linked in

De Twentse shovelbestuurder Johan R. (60), verdacht van het mishandelen en bedreigen van agenten bij een boerenprotest, werd in 2017 verdacht van een gewapende ontvoering van een transportondernemer, nadat een cocaïnetransport van 717 kilo uit Curaçao was onderschept door de Duitse politie. Dat schrijft het AD.

De twee verdachten van die gewapende ontvoering zijn wegens gebrek aan bewijs nooit vervolgd, meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland aan het AD.

Wrakingsverzoek

Tegen activist en ondernemer Johan R. is vrijdag voor de politierechter in Den Haag acht weken cel geëist voor het bedreigen en mishandelen van politieagenten, nadat hij op 11 maart in Den Haag met een shovel door een afzetting reed tijdens een boerenprotest. Vorige week eiste R. nog een andere rechter, nadat hij hem vroeg zich te legitimeren. Het wrakingsverzoek werd afgewezen. R. noemt zichzelf een ‘soeverein mens’, die de Nederlandse overheid en rechtspraak niet erkent.

717 kilo coke

In 2017 werd R. samen met een andere man verdacht van een gewapende ontvoering van de toen 42-jarige transportondernemer Michael R. uit Vriezenveen. De ontvoering in Geesteren vond plaats nadat een cocaïnetransport van 717 kilo uit Curaçao was onderschept door de Duitse politie. De drugs die verstopt zitten tussen een lading schrootmetaal worden verscheept naar Hamburg, maar al in Rotterdam ruikt de douane onraad. Waarom zou iemand immers oud ijzer vanuit Curaçao helemaal naar Duitsland verschepen? Ongeveer 8.000 kilometer verderop.

Dubbel verpakt in lood

In Hamburg gaat de container op 18 januari 2017 door de douanescanner en blijkt er 717 kilo cocaïne met een straatwaarde van 145 miljoen euro tussen de lading oud ijzer te zitten. De pakketten coke zijn dubbel verpakt in lood en gedrenkt in benzine, om detectie van röntgenapparatuur en drugshonden te voorkomen. De douane haalt de drugs uit de container, waarna transportondernemer Michael R. de container ophaalt.

Gewapende ontvoering

Amper twee weken later, op 30 januari, meldt Michael R. zich bij een garagebedrijf in Vriezenveen. Daar vertelt hij zojuist te zijn ontsnapt, nadat hij gekneveld in een bestelbusje is ontvoerd. Onderweg slaagt de transporteur erin om uit het busje te springen. Hij waarschuwt de politie die vervolgens bij een bedrijf op een industrieterrein in Geesteren twee verdachten aanhoudt.

Een van hen is de dan 54-jarige Johan R. Hij is de tussenpersoon van het transport en een bekende van chauffeur Michael R.. Samen hadden ze een vastgoedonderneming. Michael R. duikt vervolgens onder, uit angst voor wraakacties.

Zaak geseponeerd

De recherche deed onderzoek of Johan R. en Michael R. wisten van de partij cocaïne tussen het oud ijzer. De politie denkt dat de drugsvangst in Hamburg en de ontvoering in Geesteren met elkaar verband houden, maar het onderzoek loopt uiteindelijk vast. De twee verdachten van de gewapende ontvoering zijn wegens gebrek aan bewijs nooit vervolgd. Ook het onderzoek naar de partij cocaïne leidde niet tot een doorbraak.