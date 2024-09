Siegfried S. kreeg levenslang in het Passage-proces

S. is samen met Jesse Remmers en Mohamed Rasnabe betrokken bij een dubbele moord in Antwerpen in 1993. Siegfried is dan eerder ontsnapt uit de Rotterdamse gevangenis. De slachtoffers, diamantair en drugshandelaar Hennie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte, zitten in een auto als ze van dichtbij worden beschoten. S. wordt in 2013 voor de dubbele moord levenslang gestraft. Dat vonnis houdt ook in hoger beroep stand.

In een andere rechtszaak wordt S. ervan verdacht op 13 februari in 2007, samen met twee handlangers, ene Ullrich, alias “Ukkie”, te hebben geliquideerd op een parkeerterrein van een Van der Valk-restaurant bij de A4, in de buurt van Schiphol. S. krijgt hiervoor zeventien jaar celstraf.

Volgens Melfrim S. is zijn broer Siegfried bij nog veel meer moorden betrokken. Het zou dan gaan om de moord op R. Heeren die in 1986 op het ijs bij Hollandsche Rading met een Uzi werd doodgeschoten. De moord op J. van Wanroj in 1986. En de moord op Helio Stewart, die in 1993 kroongetuige was in drugszaak tegen Desi Bouterse.

Ook beschuldigt de in 2005 op Curaçao geliquideerde Melfrin zijn broer van de moord op de verdwenen Soraida Maxwell. Zij was de vrouw van een vriend van Siegfried, Kenny Rampenburg. Siegfried zou met haar een verhouding hebben gehad. S. is echter vrijgesproken voor betrokkenheid bij deze zaak.