Sietske H. maakte het einde aan het leven van haar vier baby’s

Tandartsassistente Sietske beval vier keer van een kind. Ze verstikte ze, en verstopte ze op zolder. De politie kwam erachter door een tip.

Beeld: de gevangenis in Zwolle, waar Sietske H. haar celstraf uitzat.

De vrolijke tandartsassistente Sietske (26) uit het Friese dorpje Nij Beets, is keer op keer zwanger. Dat valt haar werkgever -een tandarts- zozeer op, dat hij de politie tipt. Als patiënten haar met haar zwangerschappen feliciteren, worden ze afgesnauwd. Als de tandarts ernaar informeert, zegt ze dat ze draagmoeder is. Niet één keer, maar wel drie keer, vertelt ze later aan de politie.

Als ze echter geen enkel bewijs in de vorm van (adoptie) papieren kan overleggen en uiteindelijk geen kant meer op kan, vertelt ze haar relaas. Ze is vier keer, gehurkt in haar slaapkamer, bevallen; ze ving de baby’s zelf op. Toen de kindjes, zoals dat hoort, begonnen te huilen, raakte Sietske in paniek. Ze heeft vier baby’s direct na de geboorte verstikt en de lichaampjes in koffers op zolder verstopt. Hoewel Sietske bij haar ouders en zusje Maaike woont, weten zij niets van haar zwangerschappen.

Tussen 2002 en 2009 is Sietske, die geen vaste relatie heeft, vier keer bevallen. ‘Het ging gewoon.’ Ze ontkent haar zwangerschappen. ‘Als het er niet is, is het er niet.’

Ze werkt voor het hoger beroep mee aan een psychisch en een neurologisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum. Daar wordt vastgesteld dat ze een persoonlijkheidsstoornis heeft die samenhangt met een hersenafwijking. Ze wordt dan ook sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

‘Ik ben blij dat ik toch heb meegewerkt aan de onderzoeken’, zei ze tijdens de rechtszaak. ‘Ik heb enkele antwoorden gevonden over hoe ik in elkaar zit.’

In 2012 wordt ze in hoger beroep tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Sietske krijgt een langdurige behandeling en begeleiding, om in de toekomst herhaling te voorkomen. Ze bracht al twee jaar door in voorarrest in de vrouwenvleugel van de gevangenis in Zwolle.

De familie heeft het dorp Nij Beets verlaten.

