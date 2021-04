Signal moest gebruikersdata aan justitie geven

Print This Post

De app Signal, die gebruikers versleutelde communicatie aanbiedt, heeft aan de Amerikaanse justitie gebruikersdata moeten verstrekken. Justitie in het Central District van de staat Californië had hiervoor een dagvaarding verkregen. Daarop stond dat ook de berichten van bepaalde gebruikers moesten worden overlegd. Maar wat je niet hebt kan je niet geven, aldus Signal in een blogpost.

Op de dagvaarding stond dat Signal van zes accounts adresgegevens, telefoonnummers en gebruikersnamen moest afstaan. Ook de datum van het aanmaken van de account en de datum en tijd van de laatste berichten moest worden overlegd. Signal was verplicht om mee te werken aan de dagvaarding.

Het bedrijf heeft gezegd slechts bij te houden wanneer een account wordt aangemaakt en op welk moment een account voor het laatst een contact maakt met een server van Signal.

Signal zegt geen toegang te hebben tot profielnamen, stickers of groepen, chatcontacten of zoekopdrachten voor gifs of namen, en ook niet tot berichten van gebruikers.

Het bedrijf zegt in 2016 op een vergelijkbaar verzoek eenzelfde reactie te hebben gegeven.

