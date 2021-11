Sinterklaas droeg kogelvrij vest bij intocht in 2019

Connect on Linked in

Sinterklaas droeg bij de landelijke intocht in Apeldoorn in 2019 een kogelvrij vest. Dat deed hij volgens het Openbaar Ministerie omdat hij zich bedreigd voelde. In aanloop naar de intocht werden drie verdachten opgepakt voor opruiing. Eén van hen is maandag veroordeeld tot een week gevangenisstraf. Volgens de politierechter is hij schuldig aan het bedreigen van de goedheiligman.

Vaker veroordeeld

Het gaat om de 40-jarige Michael van Z. uit Hulshorst (Gelderland). De man had in zijn biografie op Twitter staan dat hij ‘ook graag Sinterklazen snipet’. Volgens het Openbaar Ministerie voelde de sint zich hierdoor bedreigd. Van Z. is een zwartepietactivist en frontman van de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw. Hij is al vaker veroordeeld is voor het bedreigen van Sinterklaas.

De Nederlandse acteur Jeroen Krabbé weigerde in 2019 een kogelvrij vest te dragen toen hij de rol van Sinterklaas vertolkte tijdens de intocht in Amsterdam.