Sky ECC: Emmenaar (40) opgepakt voor internationale cocaïnehandel

De politie heeft maandagochtend een 40-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van grootschalige internationale cocaïnehandel en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in verschillende panden in Emmen. Daarbij zijn grote hoeveelheden contant geld en twee vuurwapens in beslag genomen.

Meerdere cocaïnetransporten

De Emmenaar wordt ervan verdacht dat hij zich bezig heeft gehouden met internationale drugshandel van vooral cocaïne en witwassen. Hij zou de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij meerdere grote cocaïnetransporten vanuit vooral Zuid-Amerika naar Nederland. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het onderzoek naar de 40-jarige Emmenaar liep al geruime tijd. Gekraakte data uit chatservice Sky ECC hebben geleid tot zijn arrestatie.

Doorzoekingen

Er zijn maandagochtend doorzoekingen geweest in de woning van de verdachte en vier andere woningen, een garagebox, een bedrijfspand en een horecapand. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van speurhonden die specifiek zijn opgeleid om te zoeken naar drugs, wapens en contant geld. Bij de doorzoekingen zijn grote hoeveelheden contant geld en twee vuurwapens in beslag genomen. Hoeveel geld precies is niet bekendgemaakt.

De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en nieuwe arrestaties niet worden uitgesloten.