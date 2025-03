Slachtoffer (11) schietincident in Rotterdamse woning overleden

(Beeld: JBMedia)

Agenten gingen op 16 februari rond 19.10 af op een melding van een harde knal die gehoord was in een woning aan de Asterlo in Rotterdam-Zuid. Agenten troffen daar de zwaargewonde jongen aan in de woning. Hij moest worden gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij donderdag aan zijn verwondingen overleden.

TGO

Buiten de woning aan de Asterloo werd een vuurwapen aangetroffen. De recherche formeerde direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) waarbij een team van ongeveer twintig rechercheurs op de zaak is gezet. De politie doet nog steeds uitvoerig onderzoek naar het incident. Hierbij wordt het meest rekening gehouden met het scenario dat een groep vrienden in de woning met een vuurwapen aan het spelen was, waarbij ongewild een schot is afgegaan en het 11-jarige jongetje geraakt is. Het scenario dat er sprake is geweest van opzettelijk geweld tussen jeugdgroepen is uitgesloten.

Minderjarige verdachten

In het onderzoek zijn in totaal zeven minderjarige verdachten aangehouden. Daarvan zitten er momenteel nog twee vast. Dat gaat om Rotterdamse jongens van 15 en 16 jaar.