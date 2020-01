Slachtoffer dodelijke steekpartij werd vastgehouden

Connect on Linked in

De 20-jarige Bilal Aydin die op zaterdag 21 december is neergestoken in het Haagse stadsdeel Laak werd waarschijnlijk vastgehouden door enkele jongens terwijl er op hem werd ingestoken. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie is er dinsdag een nieuwe verdachte in de zaak opgepakt. In de dagen na het dodelijke incident heeft de politie vier verdachten aangehouden.

Op de bewuste zaterdagavond is er een ruzie ontstaan tussen het slachtoffer en een groepje jongens, de politie denkt in de buurt van de Haagse Hogeschool. Rond 18.45 escaleerde het op de hoek van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg. Volgens de politie is Aydin doodgestoken terwijl hij zich niet kon verweren, mogelijk doordat hij werd vastgehouden.

Twee verdachten van 19 jaar zitten nog vast. De nieuwe verdachte is een 16-jarige jongen uit Den Haag. Volgens de politie is het is zeer waarschijnlijk dat er nog meer mensen bij betrokken zijn geweest.