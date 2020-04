Slachtoffer Haarlem is een Arubaan

Connect on Linked in

Het stoffelijk overschot dat vorige week dinsdag tussen Haarlem en Spaarndam uit het water van de Mooie Nel is gehaald blijkt van de 31-jarige Gregori Lindomar Maduro (ook wel Greg of Lindomar genoemd) te zijn, aldus de politie.

Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen, hoe dat zegt de politie niet. Hij was al een aantal jaar in Nederland en verbleef voornamelijk in Haarlem, maar ook op andere plekken in het land.

Hij is om het leven gekomen door een misdrijf en daarom onderzoekt de politie deze zaak. De recherche is bezig met het in kaart brengen van de laatste periode van zijn leven.