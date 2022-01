Slachtoffer liquidatie in België is Albanese crimineel Bledar Muça (39)

Connect on Linked in

De 39-jarige man die zaterdagavond in het Belgische Aartselaar werd geliquideerd is geen Brit, maar een Albanees. Het gaat volgens Albanese media om Bledar Muça uit Peshkopi. Hij raakte in 2016 al zwaargewond bij een moordaanslag, waarbij ook de zware crimineel Florenc Çapja het doelwit was.

Door Roel Janssen

Bledar Muça werd zaterdagavond rond 23.00 opgewacht bij de oprit voor zijn appartement in de Baron Van Ertbornstraat in Aartselaar (bij Antwerpen), toen hij arriveerde in zijn auto. Volgens het parket openden twee verdachten het vuur, waarna de schutters in een auto op de vlucht sloegen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Britse nationaliteit

Het Antwerpse parket maakte in eerste instantie bekend dat het slachtoffer een Brit is, maar doordat hij vermoedelijk gebruik maakte van een vervalst paspoort of de Britse nationaliteit had aangenomen, was het voor de lokale autoriteiten aanvankelijk moeilijk om hem als Albanees te identificeren. Bij het slachtoffer werd ook nog een vervalst Bulgaars paspoort gevonden. Pas na het afnemen van vingerafdrukken was duidelijk dat het om Muça ging.

Çapja-maffiaclan

Bledar Muça is een bekende naam in Albanese justitiële kringen en was betrokken bij veel criminele activiteiten in de stad Elbasan. Hij stond daar bekend om zijn nauwe banden met de Çapja-maffiaclan en werd beschouwd als de ‘rechtervleugel’ van de beruchte criminelen Ardjan en Florenc Çapja. De broers Çapja worden in verband gebracht met de dubbele moord op Nezir Beqiri en zijn zoon Gentian in 2012.

In de zomer van 2016 werd Muça gearresteerd en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf nadat hij op politieagenten had geschoten. Hij werd gefilmd door beveiligingscamera’s die vastlegden hoe hij op de politie schoot.

Doelwit liquidatiepogingen

In februari en juli 2016 was Bledar Muça al het doelwit van twee moordaanslagen in Elbasan. Bij een van die aanslagen kwamen drie mannen om het leven en raakten zijn broer Ferit Muça (42) en de broers Ardjan en Florenc Çapja gewond. Bij de andere moordpoging raakte Bledar Muça gewond en ontkwam Florenc Çapja. Die laatste werd in het voorjaar van 2021 opgepakt in Dubai.

Operatie Sky

De liquidatie van Muça in Aartselaar doet ook denken aan de drugsoorlog in Brussel, die gedeeltelijk door Operatie Sky werd blootgelegd. Er werd een territoriale vete ontdekt tussen twee clans die resulteerde in zeker acht afrekeningen, zowel in België als in Albanië. In Molenbeek werd in november 2020 een 38-jarige Albanees geliquideerd met acht kogels, al zou die moord niets met deze maffiaclan te maken hebben.

Internationaal gezocht

Bledar Muça was een van de verdachten van de moord op de broers Roland en Ilir Rexhepi in Elbasan. Twee jaar geleden werd Muça internationaal gezocht voor de moord op voormalig politieagent Ilir “Doda” Rexhepi in 2009. Zijn broer Roland Rexhepi werd in december 2011 geliquideerd.