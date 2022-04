Slachtoffer liquidatie Kerkrade gevonden met bivakmuts op

Connect on Linked in

Een man die in maart in Kerkrade is doodgeschoten had een bivakmuts op en is waarschijnlijk nog verplaatst nadat hij is gedood. De politie besteedde dinsdagavond in Opsporing Verzocht aandacht aan de moord op Abdelaziz El Aâmri (38). Een wandelaar en zijn hond vonden hem op 9 maart in het Hambos in Kerkrade.

Buurman

Aziz El Aâmri woonde samen met zijn vrouw en zeven maanden oude baby aan het Doctor Ackensplein in Kerkrade. Volgens de politie leefde het gezin van een uitkering en hadden ze moeite om rond te komen.

In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 maart vertrok El Aâmri rond 03.00 in de nacht van huis. Tegen zijn vrouw vertelde hij dat hij bij een buurman langs zou gaan. Dat was voor zover bekend zijn laatste levensteken. Zijn buurman verklaart dat hij die nacht niet thuis was. Voor zover de politie dat kan nagaan, lijkt zijn verhaal te kloppen. De vraag voor de recherche is waar Aziz die nacht is geweest.

Bivakmuts

Opvallend is dat Aziz in het Hambos werd aangetroffen met een opgerolde bivakmuts over zijn hoofd. Niet duidelijk is waarom hij die droeg, aldus de politie.

Zijn lichaam lag in de buurt van de doodlopende Nullanderbergsweg. Dat is een weg die doorloopt richting de Gemeentelijke Begraafplaats. De politie houdt ernstig rekening met de mogelijkheid dat het slachtoffer op een andere plek om het leven is gebracht en dat zijn lichaam daarna naar het Hambos is gebracht.

Knallen in Heerlen

Het lichaam is om 07.30 gevonden. De politie probeert te onderzoeken wat er in de tussenliggende 4,5 uur sinds zijn vertrek van huis is gebeurd.

Bewoners van de wijk Vrieheide in Heerlen hebben rond 04.45 knallen gehoord in hun buurt, mogelijk schoten uit een vuurwapen. Ook zijn twee jongens of jongemannen gezien op de Rozestraat die spraken over een ‘gun’. De politie onderzoekt wat zich precies in die wijk heeft afgespeeld en of het incident iets te maken heeft met de dood van Aziz.

Verder heeft een fietser rond 06.10 voor de vondst van het lichaam in Kerkrade een zilverkleurige bestelbus zien rijden op de Nullanderbergsweg. Die bestelbus had geen ramen aan de achterkant. De politie wil meer informatie over de bestelbus en de bestuurder, ook als deze niets met de dood van Aziz te maken heeft. De bestuurder kan een belangrijke getuige zijn.