Slachtoffer ontvoering Nijmegen ontsnapt in Boxmeer, drietal opgepakt

De politie heeft zaterdagochtend rond 08.45 drie verdachten aangehouden bij een tankstation langs de A12 in Renswoude, bij Utrecht. De drie hadden iemand ontvoerd in Nijmegen. Het slachtoffer wist te ontsnappen in Boxmeer.

Geen overval

De ontvoering begon in Nijmegen, waarna het slachtoffer onderweg blijkbaar kans zag uit het voertuig te springen en wist te ontsnappen in Boxmeer. De politie dacht aanvankelijk aan een overval op supermarkt Jan Linders in het Brabantse dorp, maar daar bleek geen sprake van.

Herkenningscamera’s

Via kentekenherkenningscamera’s kwam de politie de drie verdachten al snel op het spoor, waarna ze werden klemgereden bij een tankstation langs de A12 in Renswoude. Het drietal is aangehouden en zit vast voor verhoor. Het voertuig waarin ze reden is door de politie onderzocht.

De politie is met het slachtoffer is gesprek over wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding voor de ontvoering is.