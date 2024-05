‘Bolle Jos nog niet vervolgd voor verdwijning Naima Jillal’

Connect on Linked in

De gezochte drugsbaas ‘Bolle’ Jos Leijdekkers zal volgende maand bij verstek worden vervolgd voor grootschalige cocaïnehandel en het opdracht geven tot een liquidatie. Dit meldt het AD donderdagavond. Hij zal niet worden aangeklaagd voor de verdwijning van ‘godmother of coke’ Naima Jillal.

Beeld: Een tekening van ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Op de dagvaarding tegen de voortvluchtige Leijdekkers staan zes drugszaken. Het is niet precies duidelijk om welke partijen cocaïne het gaat, schrijft het AD. Leijdekkers wordt vermoedelijk gelinkt aan onder andere een onderschept transport van 4200 kilo cocaïne in Antwerpen. De lading, met een straatwaarde van honderden miljoenen, zat in 2020 deels verstopt onder inktvis. In zowel België als Nederland werden al verschillende betrokkenen veroordeeld.

Eind maart kwam in België een zaak voor, met Bolle Jos als een van de hoofdverdachten. Eind 2019 ontdekte de douane een lading van bijna 3 ton cocaïne afkomstig uit Costa Rica op de kade in Antwerpen. Dat was het begin van het onderzoek, dat de codenaam Costa kreeg. Hierin staan nu tientallen personen voor de rechtbank, waaronder de Nederlandse drugsbaron.

Leijdekkers wordt niet vervolgd voor de verdwijning van Naima Jillal (52). Ze zou verantwoordelijk zijn gehouden voor een mislukt cocaïnetransport. Jillal is vermist. In het criminele milieu circuleren foto’s van de ‘godmother of coke’, waarop te zien zou zijn dat ze is gemarteld. Leijdekkers werd in een opsporingsbericht eerder als verdachte van de verdwijning van de vrouw gezien.

Aanwijzingen dat Leijdekkers betrokken zou zijn bij haar verdwijning zijn er nog steeds, maar die worden op dit moment niet sterk genoeg geacht voor een strafzaak. ‘Het onderzoek naar haar verdwijning is nog niet afgerond’, legt een woordvoerder van het OM uit aan het AD.