Slachtoffer op Oesterdam is Venezolaan

Het lichaam dat op zaterdag 17 oktober bij de Oesterdam in Zeeland, tussen Tholen en Zuid-Beveland, is gevonden blijkt van een man uit Venezuela te zijn. De politie gaat ervan uit dat hij door geweld om het leven is gekomen. Vermoedelijk heeft zijn lichaam enige tijd in het water gelegen en is het bij eb op het droge achtergebleven.

Een visser heeft lichaam zaterdagochtend ontdekt. Dinsdagmiddag is vastgesteld dat het om een 50-jarige man uit Venezuela gaat. Omdat de politie de nabestaanden van het slachtoffer nog niet op de hoogte heeft kunnen stellen wil de politie geen verdere mededelingen doen over de identiteit van het slachtoffer.

Het lichaam van de man lag op de stenen bij het haventje aan de Tholense kant van de Oesterdam, bij de tweede loopbrug, in de buurt van de Bergsediepsluis. Het is mogelijk dat de man ergens anders om het leven is gekomen en dat zijn lichaam is vervoerd en vervolgens gedumpt.

Het slachtoffer had diverse verwondingen, onder meer in het gezicht. Hij had een normaal postuur en was zo’n 1.73 meter lang.