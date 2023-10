‘Slachtoffer schietpartij Amsterdam-Osdorp heeft link met drillrapscene’

Connect on Linked in

De 18-jarige jongen die woensdagnacht werd doodgeschoten aan de Etnastraat in Amsterdam-Osdorp wordt gelinkt aan de drillrapscene. Of de aanleiding voor de schietpartij ook gezocht moet worden in die kringen, wordt onderzocht door de politie. Dat schrijft Het Parool.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Het slachtoffer zou de 18-jarige Jamario uit Amsterdam-West zijn. Hij werd woensdagnacht rond 00.15 neergeschoten op de Etnastraat in Amsterdam-Osdorp. Ook op de Lutkemeerweg werd een zwaargewond slachtoffer aangetroffen, een 17-jarige jongen uit Amsterdam. Beide zwaargewonde slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar de 18-jarige man dezelfde nacht aan zijn verwondingen overleed.

Volgens Het Parool hingen beide slachtoffers in het verleden rond met jongens in de drillrapscene, maar speelden ze binnen de hoofdstedelijke drillrapgroepen geen vooraanstaande rol.

Onrustig

De recherche onderzoekt of het motief voor de schietpartij in de drillrapscene moet worden gezocht. De laatste tijd is het opnieuw onrustig in de Amsterdamse drillrapscene. In september waren er twee explosies in Amsterdam-Zuidoost die vermoedelijk te linken zijn aan een voortslepend conflict tussen twee drillrapgroepen uit de Bijlmer.

Bij de recherche zijn inmiddels signalen binnengekomen dat mensen uit de omgeving van de slachtoffers uit zijn op wraak en zelf op zoek zouden zijn naar de daders.

Hangplek

De Etnastraat ligt in de omgeving van een bedrijventerrein in de Lutkemeer in Amsterdam Nieuw-West, ter hoogte van Lijnden. Vlakbij ligt een natuurgebied waar aan de rand vooral ’s avonds en ’s nachts auto’s geparkeerd staan en hangjeugd te vinden is. In het afgelegen gebied vinden geregeld drugsdeals en ook straatraces plaats. Bij die straatraces zijn al meerdere gewonden gevallen. In 2020 vond er een ontvoering plaats aan de Etnastraat.