Slachtoffer schietpartij Bergen op Zoom overleden

De man die dinsdagavond gewond raakte tijdens twee schietincidenten in Bergen op Zoom, is diezelfde avond nog overleden. Het gaat om de 55-jarige Yilmaz Yeral, afkomstig uit deze plaats.

Foto ter illustratie

Ernstig gewond

In Bergen op Zoom vonden dinsdag aan het begin van de avond op twee plekken schietpartijen plaats. Het slachtoffer Yilmaz Yeral raakte daarbij ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. Vandaag werd duidelijk dat hij nog dezelfde avond is overleden. Bekenden uit zijn omgeving bevestigen dat het om Yeral gaat.

Geschoten

Dinsdagavond werden er schoten gemeld op de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom, even na 18.30. Rond 18.45 meldde de politie dat er zo’n anderhalve kilometer verder, op de Jan Dercksstraat, ook was geschoten. Daar lagen tientallen kogelhulzen op de weg.

Een arrestatieteam onderzocht daarop in de buurt van de Wouwsestraatweg een auto. Vervolgens is de politie theehuis De Theepot binnengegaan, dat aan dezelfde straat ligt. Daar werden twee verdachten ingerekend. Een derde verdachte is op een andere locatie gearresteerd.

Het slachtoffer Yeral lag op een grasveld aan de overkant van het theehuis. Getuigen melden dat hij een schotwond aan het hoofd had.

Bij een vlakbij het theehuis gelegen Shell-tankstation aan de Wouwsestraatweg werd een zwarte Audi Q5 met tien kogelgaten erin aangetroffen.

Vrijgelaten

Twee van de aangehouden verdachten zijn woensdagochtend vrijgelaten. Volgens de politie waren zij niet betrokken bij de schietpartij. Een derde verdachte (29), een man uit Bergen op Zoom, zit nog vast. De politie laat niet weten waar hij is aangehouden.

Bij Omroep Brabant stellen getuigen van de schietpartij bij het theehuis dat het om een ‘drugshol’ zou gaan, waarover zij al diverse keren de politie hebben gebeld. Ook vonden zij eerder een zakje cocaïne op straat, en zien ze dealers naar binnen en buiten gaan. Zie ook de beelden van de politieactie en onderstaande Tweet van de verslaggever ter plaatse.