Slachtoffer schietpartij ggz-instelling Den Haag overleden (UPDATE1)

Bij een ggz-instelling in de Leggelostraat in Den Haag zijn maandagochtend rond 11.45 bij een schietpartij een 36-jarige Rijswijkse en een 53-jarige man uit Rijswijk zwaargewond geraakt. De man, die werkte als beveiliger in de ggz-instelling, is daarbij woensdag overleden, zo meldt de politie. In een auto op de Haveltestraat vlakbij werd een overleden persoon gevonden. Het gaat om de verdachte van de schietpartij, een 67-jarige man uit Rijswijk.

Het incident vond plaats bij een pand van ggz-instelling Parnassia. Hulpdiensten rukten massaal uit en de twee gewonden (een medewerker en beveiliger van Parnassia) werden met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De plaats delict werd afgezet. Ook was er een arrestatieteam ter plaatse.

Wapenvergunning ingetrokken

In een auto op de Haveltestraat, in de directe omgeving van de Leggelostraat, werd een overleden persoon aangetroffen. Het gaat om de verdachte. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. In zijn auto werd een vuurwapen aangetroffen. Hoe hij aan dit wapen is gekomen, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Tot januari 2021 had hij een wapenvergunning en mocht hij een wapen bezitten, zo meldt de politie. Maar na een incident in januari is zijn vergunning ingetrokken en is zijn wapen en munitie in bewaring genomen door de politie. Voor het wapen in de auto had hij dus geen verlof.

Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt, onder leiding van een officier van justitie, de exacte toedracht.